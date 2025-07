Famílias das demais vítimas de acidente dizem que mãe de Marília Mendonça exigiu metade do seguro

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, está no centro de uma polêmica sobre a divisão do seguro do avião que caiu em 2021, matando a cantora e outras quatro pessoas. Alegadamente, ela exigiu 50% da indenização total de dois milhões de dólares, o que causou descontentamento entre outras famílias envolvidas. O pai do produtor Henrique Bahia criticou a divisão, chamando-a de injusta. Em uma rede social, a filha do piloto e o empresário Rafael Vanucci, melhor amigo de Bahia,defenderam uma divisão igualitária. Um advogado especializado explicou que, por regra, o seguro é dividido igualmente, independente do contratante do voo. A defesa de Ruth, representada por Robson Cunha, nega as acusações, afirmando que o dinheiro está na conta do filho de Marília, e não da mãe dela. O advogado também alega que o acordo foi judicialmente validado e critica a campanha de difamação contra sua cliente.



