‘Farinha da felicidade’ faz sucesso nas redes; veja se mistura funciona de verdade

A "farinha da felicidade" viralizou nas redes sociais com promessas de acelerar o metabolismo e melhorar a saúde intestinal. Com ingredientes como farinha de beterraba e fibra de maçã, muitos usuários relatam mudanças na disposição e humor ao consumirem a mistura diariamente.

Apesar do entusiasmo online, especialistas questionam a eficácia dessas combinações. O nutrólogo consultado destaca a ausência de comprovação científica para os efeitos alegados, alertando sobre o uso de componentes como germem de trigo, conhecido por seu alto teor de glúten inflamatório. Ele recomenda priorizar alimentos integrais em vez de versões processadas.

Para uma opção saudável e simples, o especialista sugere a combinação de farinha de aveia, piscílium e maca peruana, que pode aumentar a saciedade e energia diária sem os riscos associados às misturas complexas disponíveis na internet.

