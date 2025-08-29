Faustão recebe alta hospitalar após três meses internado

O apresentador Fausto Silva recebeu alta hospitalar após três meses internado devido a complicações dos pós-transplantes. Aos 75 anos, Faustão deu entrada no hospital no dia 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana aguda, que quase comprometeu todo o processo de recuperação dos transplantes. Ele passou por um transplante cardíaco em 2023, além de dois renais e um de fígado, realizados entre este ano e ano passado.

Durante o período de internação, Faustão lidou com sépsis causadas pela queda da pressão arterial, que afetou órgãos vitais como coração e cérebro. O boletim médico divulgado na quinta-feira (28) confirmou que ele está clinicamente bem e seus órgãos transplantados funcionam adequadamente. Os cuidados continuarão em casa com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular.