Felipe Andreoli e Rafa Brites explicam como será a dinâmica do Power Couple Brasil 7

O novo **Power Couple Brasil** será apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli. O programa reunirá 14 casais em uma mansão, onde irão competir por um prêmio milionário. Nesta temporada, os participantes enfrentarão desafios individuais e em dupla. As duplas que obtiverem pior desempenho formarão a "DR da semana", ficando sujeitas à eliminação. A final será decidida por votação do público. A estreia está marcada para as 22h30.



