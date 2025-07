Festival de Inverno de Campos do Jordão oferece concertos gratuitos

O Festival de Inverno de Campos do Jordão, interior paulista, acontece até o dia 3 de agosto, com apresentações na cidade e na capital paulista. No último domingo (27), a Sala São Paulo recebeu a orquestra da Força Aérea Brasileira. Promovido pela Fundação Osesp e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o festival oferece concertos gratuitos em diversos locais, como o auditório Cláudio Santoro e o Parque Capivari. O evento também tem um módulo pedagógico, oferecendo bolsas de estudo e aulas para jovens músicos.



