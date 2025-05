Festival gratuito em São Paulo proporciona imersão na cultura da Lituânia

O Festival da Lituânia acontece em São Paulo neste fim de semana, organizado pelo Consulado Geral da Lituânia. O evento oferece a chance de experimentar a cultura e a gastronomia lituana, incluindo um bolo tradicional feito por uma confeiteira exclusiva no Brasil. Haverá também pratos típicos, artesanato, oficinas e apresentações de música folclórica, com a presença de uma famosa cantora da Lituânia. O festival ocorre na Casa Museu Ema Klabin, das 11h às 18h, com entrada gratuita.



