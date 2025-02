Filha de casal de empresários que morreu em queda de helicóptero deve receber alta neste sábado (18)

Um acidente aéreo em Caieiras, na grande São Paulo, causou a morte de André e Juliana Alves Feldman, casal de empresários. O helicóptero em que viajavam caiu durante um voo entre São Paulo e Americana (SP). A filha do casal, Betina Feldman, de 12 anos, deve receber alta neste sábado (18). As investigações para entender as causas do acidente já foram iniciadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).