Filha de Junior Lima é diagnosticada com síndrome nefrótica

A filha do cantor Junior Lima foi diagnosticada com síndrome nefrótica. A condição foi identificada após a criança apresentar inchaço nos olhos. A síndrome compromete o funcionamento dos rins e causa perda de proteínas na urina. Lara está em tratamento médico e responde bem à medicação. Os pais destacaram a importância do diagnóstico precoce da doença e pediram apoio por meio de orações e pensamentos positivos.



