Filho de Chitãozinho, Enrico prepara clipe em homenagem à avó

Enrico Alves de Lima, filho do cantor Chitãozinho, iniciou sua carreira musical inspirado por sua herança familiar. Envolvido com o meio artístico desde cedo, ele integrou musicais aos 10 anos. Após adiar seus planos por conta da pandemia, Enrico lançou um álbum com nove faixas inéditas e uma versão de "She’s Not Crying Anymore" ao lado de seu pai. Prestes a lançar seu primeiro clipe, a obra será uma homenagem à avó e contará com a participação de Chitãozinho e Xororó. “Cresci ouvindo meu pai e meu tio, são uma referência para mim”, declarou Enrico, destacando o importante apoio familiar em sua trajetória.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!