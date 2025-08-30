Logo R7.com
Filho de ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo morre após salto de paraquedas em Boituva

Equipamento fechou pouco antes da aterrissagem

Fala Brasil|Do R7

Um trágico acidente ocorreu em Boituva, no interior de São Paulo. O advogado e paraquedista profissional Marcelo Sartori morreu após um salto quando seu paraquedas fechou pouco antes da aterrissagem. Ele foi rapidamente socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades iniciarão uma investigação sobre as causas do incidente. Marcelo era filho de Ivan Sartori, desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo.




