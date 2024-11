Filhos de Cid Moreira vão responder por calúnia contra viúva do apresentador

Os filhos de Cid Moreira foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Roger e Rodrigo Moreira devem responder por denunciação caluniosa contra Maria de Fátima Pereira. Os dois acusaram a viúva do apresentador de ter colocado imóveis no nome dela e de parentes. Além disso, a acusaram de maus-tratos contra Cid, morto no dia 3 de outubro, aos 97 anos.