Filhos escondem corpo de pai morto para continuar recebendo aposentadoria

A polícia encontrou o corpo de Dario Antonio, já em estado avançado de decomposição, no quarto andar de um imóvel onde vivia com os filhos Tânia e Marcelo. O idoso, nascido na Itália e ex-mecânico, havia morrido aos 88 anos e a suspeita é que os filhos tenham ocultado seu corpo para continuar recebendo seus benefícios financeiros. Eles foram presos em flagrante após denúncias de vizinhos que estranharam a ausência do idoso. O caso, que chocou a vizinhança, está sob investigação para determinar a causa da morte, que ainda não foi esclarecida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!