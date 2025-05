Fim de semana será chuvoso na Bahia e de tempo aberto na maior parte do Brasil

Salvador enfrenta chuva intensa neste fim de semana devido a uma frente fria no litoral baiano, aumentando o risco de deslizamentos e enchentes. A partir de domingo (4), a chuva diminui, mas ainda há chance de temporais à tarde. Em São Paulo e Florianópolis, o clima será ensolarado com temperaturas entre 26 e 29 graus. No norte, a combinação de calor e umidade pode causar temporais. Outras regiões, como o Sul e Sudeste, terão clima firme, enquanto o Centro-Oeste terá um clima misto de calor e chuvas rápidas.