Flagrante Inusitado: casa de madeira é transportada na carroceria de caminhão em Pato Branco (PR)

Uma cena curiosa ocorreu em Pato Branco, no interior do Paraná: uma casa de madeira foi transportada na carroceria de um caminhão. O evento inusitado foi capturado por uma câmera de um veículo que seguia atrás. No Brasil, tal transporte sem a devida autorização dos órgãos oficiais é proibido. É necessário um documento especial emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para realizar esse tipo de operação.



