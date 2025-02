Forte calor transforma fila para show de Shakira em São Paulo em teste de resistência

A espera para ver Shakira de perto foi um verdadeiro teste de resistência para os fãs da cantora colombiana. Com temperaturas ultrapassando os 40 °C nos arredores do estádio do Morumbi, o público usou sombrinhas, leques e até papelão para se proteger do sol escaldante. Enquanto alguns sofriam com o calor intenso, vendedores de água e acessórios aproveitaram para faturar. Para aliviar a sensação térmica, jatos d’água foram lançados sobre a multidão, garantindo um pouco de refresco antes do grande espetáculo.