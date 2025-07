Frente fria provoca queda de temperaturas e pode trazer chuva a São Paulo

A frente fria que chegou pelo sul do país reduziu as temperaturas em várias cidades e está mudando o clima no sudeste. Em São Paulo , a temperatura é de 17 graus nesta quarta (23). O Instituto de Meteorologia informa sobre um alerta da defesa civil para chuvas intensas no litoral paulista e riscos de alagamentos na capital e outras regiões. A orientação é evitar atividades em alto mar e acompanhar atualizações da defesa civil.



