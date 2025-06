Frio intenso atinge São Paulo com temperaturas abaixo de 19 graus

A temperatura em São Paulo deve alcançar uma máxima de 19 graus, enquanto os termômetros na Avenida Paulista marcam cerca de 14 graus, na manhã desta sexta (13). Não há previsão de chuvas e a umidade do ar está em 97%. A Defesa Civil recomenda que a população se agasalhe e adote cuidados especiais com grupos vulneráveis, como idosos e pessoas em situação de rua.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!