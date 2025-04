Funcionários de empresa de segurança confundem colega com ladrão e o matam a tiros

Dois vigilantes de uma empresa de segurança de Cascavel (PR) confundiram um colega com ladrão e o mataram a tiros. Inicialmente, acreditou-se que se tratava de uma tentativa de roubo à empresa.



A Polícia Civil afirmou que os funcionários pensaram estar em perigo durante uma escolta. A motivação do crime ainda será esclarecida através dos depoimentos dos suspeitos, que foram presos após o ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!