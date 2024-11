Fux proíbe uso de dinheiro de benefícios sociais em apostas esportivas

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o uso de dinheiro recebido por meio de benefícios sociais em apostas online. Ele determinou que o governo adote medidas para impedir essa prática e aplique regras que vedam a publicidade voltada a crianças e adolescentes. A CPI das apostas aprovou a convocação dos jogadores Luiz Henrique, do Botafogo, e Bruno Henrique, do Flamengo, para prestar depoimento.