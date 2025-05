Gangue do Rolê: festas de universitários perturbam moradores em Santos, no litoral de SP

No bairro Boqueirão, em Santos, moradores enfrentam há mais de uma década o problema das festas a céu aberto promovidas por universitários de quarta a sábado, após as aulas. O grupo foi apelidado de Gangue do Rolê. O barulho alto, o lixo espalhado pelas ruas e as brigas frequentes têm gerado reclamações e acionamentos constantes da polícia que, segundo os moradores, não consegue dispersar completamente os grupos. A prefeitura ainda não se manifestou sobre o caso.



