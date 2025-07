Gangue dos caramelos: cachorros são flagrados furtando pão em padaria de GO

Um cachorro caramelo foi flagrado furtando um saco de pão em uma padaria em Rio Verde, Goiás. O animal não agiu sozinho; tinha um parceiro que o observava do lado de fora. Enquanto um cão entrou na padaria para pegar o pão da prateleira, o outro aguardou na calçada. Após a ação, os dois compartilharam o alimento. A situação gerou risadas entre as pessoas que presenciaram o ocorrido.



