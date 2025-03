Garçom é baleado ao tentar intervir em assalto a farmácia em São Paulo

Criminosos têm invadido farmácias em São Paulo para roubar dinheiro e medicamentos de alto valor. Durante um assalto, um garçom do restaurante vizinho foi baleado ao tentar intervir. Após a fuga dos assaltantes em motos, o homem ferido foi socorrido e levado ao hospital, mas seu estado de saúde não foi divulgado. A Secretaria de Segurança Pública informou que dois homens foram presos e confessaram participação no crime. As farmácias estão na mira dos criminosos devido à alta na venda de medicamentos de alto custo para emagrecer. Os assaltantes atuam de duas formas: armados, com comparsas do lado de fora, ou em grandes grupos para realizar arrastões, como ocorreu em uma farmácia na zona sul de São Paulo, onde oito suspeitos roubaram inúmeros produtos em menos de 20 segundos.



