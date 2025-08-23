GCM é baleado durante tentativa de assalto na zona sul de SP

Um GCM levou um tiro durante uma tentativa de roubo na zona sul da São Paulo na última sexta-feira (22). O agente encontra-se em estado grave, sob coma induzido. André Nascimento da Silva, de 46 anos, foi atingido na cabeça. A tentativa de assalto ocorreu no momento em que ele chegava de moto na casa da mãe dele. O agente foi cercado por três assaltantes em outras duas motos. Ainda não se sabe se ele tentou reagir, mas o guarda foi baleado pelo ladrão que estava na garupa de uma das motos. O trio fugiu e ainda não foi identificado.



