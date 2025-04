GCM reage a tentativa de assalto e atira em criminoso na Grande SP

Um guarda civil metropolitano presenciou um assalto em uma rua movimentada de Embu das Artes, São Paulo . Um motorista de um carro preto saiu do veículo com uma arma e disparou contra o assaltante, que foi atingido. O criminoso, de 17 anos, foi socorrido e apreendido. Com ele, foram encontrados alianças, uma arma carregada e dinheiro.



