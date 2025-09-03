Geóloga gaúcha que desapareceu em SP é encontrada pela polícia

A polícia de São Paulo localizou a geóloga gaúcha Priscila Schmidt, que havia perdido contato com sua família. Ela estava hospedada em um hotel no bairro dos Jardins. A busca pela geóloga começou após o registro de um boletim de ocorrência por seus familiares quando ela deixou de se comunicar desde a semana passada. Na ocasião, Priscila informou à família que seu celular havia sido roubado.

Os investigadores conseguiram encontrá-la ao analisar imagens das câmeras do aeroporto e localizar o taxista que a levou até o hotel onde estava hospedada. Em depoimento à polícia, Priscila explicou que não conseguiu enviar novas mensagens para os parentes porque ainda não adquiriu outro aparelho celular.



