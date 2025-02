Goiás indeniza família de bebê que morreu afogado após prisão do pai por engano

O Estado de Goiás terá que indenizar a família de um bebê que morreu afogado em Planaltina de Goiás, após o pai ser preso por engano em 2020. Durante a detenção, Jonas Pereira estava sozinho com três filhos pequenos. A esposa tentou salvar o bebê ao retornar do supermercado, mas não conseguiu. A indenização de R$ 500 mil foi decidida devido à responsabilidade das ações policiais.



