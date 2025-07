Golpe do amor: veja como agia o homem que seduzia mulheres no ES

Gustavo Peixoto Cordeiro, de 27 anos, é suspeito de enganar mais de 40 mulheres usando o ‘golpe do amor’ no Espírito Santo. Ele se passava por corretor de imóveis de luxo e atraía mulheres para obter seus dados, realizando empréstimos fraudulentos. Após denúncias, Gustavo foi preso em São Paulo , onde foram apreendidos R$ 1 milhão em cheques, dois celulares e um tablet. A pena para estelionato pode chegar a oito anos de prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!