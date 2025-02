Golpe do IPVA faz vítimas ao oferecer desconto de até 45% no pagamento do imposto

No início do ano, golpistas aproveitam o pagamento do IPVA para enganar contribuintes. Criminosos enviam links oferecendo falsos descontos, induzindo ao erro. Alessandra, de Minas Gerais, pagou R$ 505 em um site que imitava o Detran. Ao consultar o Detran verdadeiro, descobriu que a última parcela do IPVA ainda estava pendente. A empresa de segurança onde Nelson trabalha identificou 15 domínios fraudulentos, e especialistas alertam que o governo não envia cobranças por mensagem. Sempre confira os dados antes de efetuar pagamentos online para evitar fraudes.