Governo anuncia medidas para reduzir preços dos alimentos

O governo anunciou um pacote de medidas com o objetivo de reduzir os preços dos alimentos. O vice-presidente Geraldo Alckmin informou que a proposta inclui a isenção do imposto de importação para nove tipos de produtos: carnes, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, biscoitos e massas. Alckmin afirmou que a medida deve entrar em vigor em breve e permanecerá até que os preços sejam efetivamente reduzidos.



