Governo de Trump classifica prisão domiciliar de Bolsonaro como ameaça à democracia

Os advogados de Jair Bolsonaro informaram que irão recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. A medida foi anunciada após buscas da Polícia Federal na residência de Bolsonaro, que teve seu celular apreendido. Moraes alegou que Bolsonaro descumpriu medidas restritivas ao aparecer em um vídeo de Flávio Bolsonaro que, segundo o ministro, incentivava ataques ao STF. Nos Estados Unidos, o governo de Donald Trump classificou a prisão domiciliar como uma ameaça à democracia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!