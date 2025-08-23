Governo do Pará decreta emergência ambiental e climática a menos de três meses da COP 30

O governo do Pará decretou estado de emergência ambiental e climática devido ao aumento dos casos de queimadas e desmatamento no estado. A medida foi publicada a menos de três meses da COP 30, conferência sobre mudanças climáticas que será realizada em Belém (PA). Com o decreto, o governo poderá realizar contratações de obras, serviços e compras essenciais para o combate ao desmatamento e aos incêndios florestais sem necessidade de licitação. As queimadas têm atingido áreas de mata e pastagens em diversas regiões do estado. Uma pesquisa mostra que o desmatamento na Amazônia aumentou 17 entre agosto e março, e a degradação causada por incêndios cresceu 329%. O decreto terá validade de 180 dias úteis e estará em vigor durante a realização da COP 30.



