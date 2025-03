Governo lança medida provisória para crédito consignado no setor privado

O governo federal lança nesta quarta (12) uma medida provisória estabelecendo crédito consignado para trabalhadores do setor privado. O crédito é exclusivo para trabalhadores com carteira assinada CLT, com parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento. Este modelo oferece taxas de juros mais baixas e prazos flexíveis, e a contratação será totalmente digital.



