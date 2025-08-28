Governo Trump muda regras de vistos e exige entrevistas presenciais

O governo dos Estados Unidos anunciou restrições na duração dos vistos para estudantes e jornalistas, visando melhor supervisão dos portadores. Estudantes e intercambistas não poderão permanecer mais de 4 anos no país, enquanto os vistos para jornalistas terão validade de 240 dias. A partir de 2 de setembro, entrevistas presenciais serão obrigatórias para diversos vistos, e candidatos devem manter perfis nas redes sociais abertos durante o processo.



