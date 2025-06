Guarda civil reage a tentativa de assalto e mata criminoso na zona sul de SP

Nesta segunda (9), um homem morreu após ser baleado por um guarda civil metropolitano ambiental na zona sul de São Paulo . Segundo o agente, o homem tentou roubar seu carro, e o guarda reagiu atirando contra o suspeito. O veículo do guarda ficou com várias marcas de tiros. A corporação ainda busca mais detalhes sobre o ocorrido e não informou se o agente se feriu durante a ação.



