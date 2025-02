Guerra das tarifas: Trump entra em acordo com México e Canadá, mas China retalia EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúne com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir a segunda fase da trégua em Gaza. O encontro marca a primeira visita oficial a Trump neste segundo mandato. Em relação às tarifas comerciais, o governo dos EUA suspendeu por 30 dias as tarifas contra o México após o compromisso de enviar 10 mil soldados à fronteira para combater imigração ilegal e tráfico de drogas. No Canadá, a taxa foi adiada com a promessa de combater o tráfico de fentanyl e imigração ilegal. Já as tarifas contra a China permanecem, com retaliações de Pequim sobre produtos americanos. A porta-voz da Casa Branca confirmou iminente diálogo entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping.