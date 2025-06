Um helicóptero capotou ao tentar pousar, como mostra um vídeo do incidente. A aeronave perdeu o equilíbrio durante a descida e bateu de lado. Dentro estavam quatro pessoas, que não se feriram. O incidente ocorreu no estado de Michigan, nos Estados Unidos.



