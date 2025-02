Helicóptero da Polícia Civil do Rio é atingido por tiros durante operação

Um helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi atingido por tiros enquanto apoiava uma operação em Duque de Caxias, nesta quinta (20). O motor da aeronave foi danificado, e o piloto executou um pouso de emergência após colidir com fios de alta tensão. Não houve feridos entre os policiais a bordo.



