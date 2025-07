Helicóptero militar cai no mar durante treinamento na Malásia

Um helicóptero militar caiu no mar na Malásia, na Ásia, com cinco pessoas a bordo. Imagens mostram a aeronave mergulhando na água. As autoridades informaram que o helicóptero realizava um treinamento de segurança na região. Todos os oficiais foram resgatados com vida e levados ao hospital.



