Homem é acusado de perseguição e vandalismo contra Jennifer Aniston

Um homem foi acusado de perseguição e vandalismo após bater o carro no portão da mansão da atriz Jennifer Aniston, em Los Angeles. O suspeito perseguia a atriz há dois anos, enviando mensagens pelas redes sociais e e-mail. Durante sua aparição em tribunal, ele estava com um cobertor e sem camisa. Jennifer estava em casa no momento da invasão, que foi um grande susto para ela. O juiz decidiu aguardar uma avaliação psiquiátrica antes de tomar medidas adicionais, podendo resultar em até três anos de prisão para o homem.



