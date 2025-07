Homem é condenado a 26 anos por assassinato de agente de trânsito em São Paulo

Luan Gomes foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato do agente de trânsito José Domingos da Silva em São Paulo . A investigação revelou que Luan e um comparsa estavam roubando celulares e alianças quando abordaram o agente na zona oeste. Ele disparou duas vezes contra a vítima. O crime foi registrado pela câmera corporal do agente. A defesa não conseguiu anular as provas durante o julgamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!