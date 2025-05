Homem é encontrado carbonizado dentro de casa na zona leste de São Paulo

Um homem de aproximadamente 58 anos foi encontrado carbonizado dentro de uma residência na zona leste de São Paulo . O incêndio, que pode ter sido causado por uma explosão de botijão de gás, ocorreu nesta terça (27). Após os bombeiros apagarem o fogo, a perícia e a defesa civil estão no local para investigar as causas.



