Homem é executado em bar de São Paulo à queima-roupa; polícia investiga motivação do crime

A polícia busca o autor do homicídio de Clayton Bezerra, 29 anos, ocorrido em um bar em São Paulo . Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem com boné verde se aproxima da vítima e atira à queima-roupa. Um comparsa aguardava em uma moto durante a ação. O atirador deixou um celular no local, apreendido pela polícia. Os investigadores apuram possíveis ameaças, dívidas ou inimizades da vítima, que tinha passagens pela polícia em Pernambuco.



