Homem é morto durante prova prática de autoescola em São Paulo

Um homem identificado inicialmente como Élder, mas cujo verdadeiro nome era Douglas Alexandre dos Santos, foi morto a tiros durante a prova prática de uma autoescola na zona norte de São Paulo . Ataque ocorreu em plena luz do dia, quando um carro branco parou próximo aos alunos e um dos ocupantes, com rosto coberto e armado, disparou pelo menos sete vezes na vítima. Segundo a polícia, o crime está relacionado ao tráfico de drogas e foi um acerto de contas. Douglas era foragido da justiça, suspeito de um assassinato no Paraná. O carro usado no crime, roubado há quatro anos, foi abandonado próximo ao local. A polícia conseguiu prender os suspeitos no Paraná e investiga a participação de outros envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!