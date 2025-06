Homem é preso após matar companheira e tentar forjar suicídio em Cotia (SP)

Juan Lucas de Sena foi preso em Cotia após matar sua companheira, Angela Cristina de Azevedo, e tentar simular seu o crime como se fosse suicídio. Ele afirmou ter encontrado Angela enforcada ao acordar, mas a polícia encontrou inconsistências na cena do crime. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) mostrou que se tratava de homicídio, e Juan confessou ter montado a cena após uma briga com Angela. Ele responderá por fraude processual e feminicídio.



