Homem é preso no Aeroporto do Galeão com maconha no corpo ao tentar embarcar para a Europa

Um homem de 24 anos foi preso no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro . Ele tentava embarcar em um voo para Paris, com destino em Madrid. O passageiro, natural de Curitiba, levantou suspeitas durante a passagem pela alfândega. Após uma inspeção física realizada pela Receita Federal e Polícia Federal, foram encontrados cerca de dois quilos de maconha presos ao corpo dele. O jovem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e pode enfrentar uma pena de até 15 anos.



