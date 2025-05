Homem é preso nos EUA após tentar sequestrar criança de 2 anos em supermercado

Um homem foi preso nos Estados Unidos, acusado de tentar sequestrar uma criança em um supermercado na Geórgia. O suspeito abordou a mãe da criança enquanto procurava por analgésicos. Ele tentou retirar o menino de 2 anos do colo da mãe após o carrinho elétrico dela colidir com uma prateleira. A mãe impediu o sequestro. O homem justificou que tentou pegar a criança para evitar uma queda. Ele está detido há mais de 40 dias e a audiência de fiança está marcada para a próxima terça (6).



