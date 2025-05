Homem é resgatado após ficar preso em carro prestes a pegar fogo na Califórnia

Um homem foi resgatado por um policial na Califórnia após ficar preso em um carro que estava prestes a pegar fogo. A câmera corporal do oficial registrou o momento em que ele se aproxima do veículo enquanto outras pessoas tentam abrir a porta. A vítima estava desacordada e presa pelo cinto de segurança. Com uma rápida ação, o policial conseguiu retirar o homem do carro e arrastá-lo para fora com sucesso.



