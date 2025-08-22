Homem é resgatado após seis dias à deriva no mar na China

Um homem foi resgatado após passar seis dias à deriva no mar. Ele foi encontrado por pescadores que acionaram a polícia marítima. O homem havia saído para um passeio em um bote inflável, mas a embarcação virou durante o mal tempo. Sem remos, comida ou água, ele se agarrou ao bote até ser localizado. Após o resgate, foi encaminhado ao hospital para tratamento.



