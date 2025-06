Homem embriagado furta van escolar em São Paulo; ele queria ir até Goiás

Francisco foi preso após furtar uma van escolar em São Paulo . Em depoimento à polícia, ele declarou que havia consumido bebida alcoólica e decidiu roubar o veículo para visitar amigos em Goiás. A proprietária da van tomou conhecimento do furto e do acidente envolvendo o veículo quando se preparava para ir ao trabalho. O táxi atingido pelo criminoso sofreu danos significativos. Francisco permanece detido e aguardará audiência de custódia.



