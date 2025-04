Homem grava, sem querer, assalto a motorista de carro de luxo em São Paulo

Em São Paulo, um assalto ao motorista de uma Ferrari vermelha foi inesperadamente registrado por uma pessoa que filmava o carro em um bairro de alto padrão. As imagens capturaram o momento em que um motociclista se aproxima do veículo, anuncia o assalto e foge logo em seguida. A Secretaria de Segurança Pública informou que não houve registro oficial do crime.



